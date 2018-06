Congresso: non solo "Corsera", sul tavolo anche regolamento consiliare e ciclopedonale

Non solo valutazioni su quanto sostenuto nella lettera sul Corriere della Sera ma anche riflessioni, in Congresso di Stato, sul Consiglio di giugno. All'ordine del giorno della prossima sessione oltre alla ratifica della patrimoniale (l'Aula riprenderà dal quinto articolo del decreto) anche il regolamento consiliare. Sul tavolo del Congresso, inoltre, la programmazione del piano di riforme dei prossimi mesi mentre avanza il progetto di collegamento ciclo-pedonale a Serravalle fra i parchi Laiala e Ausa. Collegamento per il quale è pronta una delibera ad hoc. Infine si è discusso di un progetto di legge per intervenire tramite decreti sulle leggi in materia di innovazione, per ampliare la delega per start up innovative.