Italia: il governo Conte alla prova delle Camere

Il governo italiano guidato da Giuseppe Conte, dopo aver giurato venerdì nelle mani del presidente della Repubblica, si presenterà alle Camere per il voto di fiducia: si inizia domani al Senato, mercoledì alla Camera dei Deputati. Intanto durante il fine settimana appena trascorso, il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini ha subito affrontato il suo cavallo di battaglia, l'emergenza migranti, ribadendo oggi che “l'Italia non può essere trasformata in un campo profughi. O l'Europa ci aiuta – ha aggiunto – o sceglieremo altre vie”. Ha però ribadito come, a suo giudizio, il suo predecessore al Viminale, Marco Minniti, abbia svolto “un discreto lavoro, non smonteremo nulla di quello che di positivo è stato fatto”. Il neo ministro al Lavoro e Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, incontra oggi i lavoratori riders, ossia che fanno consegne a domicilio, e subito dopo imprenditori del Drappo bianco, che da tempo denunciano le difficoltà di fare impresa.