La maggioranza incontra la Reggenza: "Basta attacchi personali, ci si confronti sulle idee"

I capigruppo di RF, SSD e Civico10 si appellano alle forze responsabili. Giorgetti: "Scontri ed intemperanze non sono utili a nessuno e nulla hanno a che vedere con la corretta dialettica politica".

Dopo l'appello dei Capitani Reggenti al confronto democratico, i tre capigruppo di maggioranza incontrano i Capi di Stato nella speranza venga ristabilito un clima consono alle istituzioni e rispettoso dei lavori del parlamento. L'Aula si è trasformata in un ring e Adesso.sm si appella alle forze responsabili, “per un confronto sulle idee, senza intemperanze e scontri personali che nulla hanno a che vedere – dice Roberto Giorgetti - con la corretta dialettica politica”.

È un richiamo al senso di responsabilità verso il paese, per un confronto civile e costruttivo. “Il Consiglio non diventi un tribunale – invita il capogruppo di Repubblica Futura, che torna su quanto accaduto mercoledì fuori e dentro l'Aula. “Lo scontro personale – spiega – non è utile a nessuno. Non al Governo nè alla maggioranza e neppure all'opposizione. Soprattutto non è utile ai sammarinesi”. Nel frattempo ci si confronta sul regolamento consiliare. Proprio questa sera ci sarà un incontro fra i gruppi. C'è l'impegno di portarlo nel prossimo Consiglio. “Un passaggio importante per permettere a tutti di lavorare meglio”.



Nel servizio l'intervista al capogruppo di RF Roberto Giorgetti



MF