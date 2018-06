La Dc invita le forze politiche alla condivisione dei fatti per riportare il confronto dentro i confini del rispetto

Nell'analisi della attuale situazione del Paese, attraversato da “un clima di crescente contrapposizione politica fra maggioranza e opposizione”, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese invita a riflettere su un punto: “la prima e forse più profonda delle cause che impediscono il superamento di questo scontro permanente – sostiene la Dc – sta nel fatto che la narrazione della realtà del Paese non nasce dalla verifica dei fatti; di contro, la condivisione della narrazione dei fatti, ovvero della valutazione sullo stato delle cose – precisano – è invece alla base della possibilità di affrontare la situazione”. Dopo una lunga ricostruzione degli accadimenti riguardanti in particolare il settore bancario negli ultimi anni, rivolto un chiaro invito per una inversione di rotta a tutte le forze politiche, specie di maggioranza, a cui – prendendo come esempio una nota di Ssd di dieci giorni fa – la Dc rimprovera il tentativo “di diffondere una rappresentazione della realtà che sembra tutta tesa a legittimare forzatamente – sottolineano - una situazione inaccettabile”. Infine – proseguono - “anche il richiamo legittimo a riportare il confronto politico dentro i confini del rispetto, stigmatizzando atti sopra le righe, può rimanere inefficace e fuorviante se – concludono - non si parte dal riconoscimento delle responsabilità che sono in capo innanzitutto a chi dovrebbe creare le condizioni perché ogni cittadino si senta dalle istituzioni rispettato e rappresentato”.



Sulla stessa lunghezza d'onda Teodoro Lonfernini: "Va bene la protesta - dice - ma è ora di unirci tutti attorno alla proposta; se non facciamo questo, - chiosa - il Paese non lo aiutiamo e non lo salviamo".



sp