Giornata Mondiale dell'Ambiente, i segretari Michelotti e Santi in udienza dalla Reggenza

“Insieme a politiche ambientali globali servono scelte e comportamenti quotidiani più rispettosi”. È la riflessione dei Capitani Reggenti in occasione dell'udienza con i Segretari Augusto Michelotti e Franco Santi per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Il tema a cui è dedicata quest'anno la giornata riguarda l'utilizzo della plastica, un materiale che sta invadendo i nostri mari creando danni irreparabili all'ecosistema. I Segretari hanno regalato alla Reggenza due bottiglie d'acciaio: “un piccolo gesto per sensibilizzare a un minor uso della plastica”.



Nel video intervista ai Segretari di Stato Augusto Michelotti e Franco Santi