Governo Conte si presenta alle Camere

Un discorso di 75 minuti al Senato che ha confermato punto per punto il contratto di governo siglato tra Lega e M5S. Appartenenza all'alleanza atlantica e rispetto dei parametri europei, in una Ue più equa. Ma anche riorientamento della politica estera italiana verso Mosca, via le sanzioni.



Giuseppe Conte parla di 'vento nuovo' e non ha imbarazzo nell'autodefinirsi 'populista se populismo è attitudine ad ascoltare i bisogni della gente'. Cita i capitoli del programma: dai diritti sociali alla legittima difesa, dal fisco più equo al daspo ai corrotti, dal carcere 'vero' per i grandi evasori al taglio delle pensioni d'oro. 'Metteremo fine al business dell'immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà', ha detto, citando la vicenda del bracciante maliano ucciso in Calabria.