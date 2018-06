Maggioranza: "Opposizione non così compatta. Speriamo in una presa di distanza dallo scontro violento"

Morganti: " il vero livello di dialogo vogliamo riprenderlo con le forze sociali”

Verso lo sciopero “grande rispetto e considerazione”, preoccupazione, invece, per comportamenti in Aula “che non possono – dice Marica Montemaggi – lasciarci indifferenti”. La maggioranza ripercorre gli ultimi eventi, fino alle intemperanze “in spregio – continua – a Reggenza, colleghi e Governo. Siamo scioccati”. Un modo di fare politica che – avverte - "non intendiamo assecondare”, “perché lo scontro che diventa violenza – rimarca Nicola Selva – non è costruttivo e non serve al paese”. Da qui, l'auspicio che le forze più responsabili prendano le distanze. “Non credo ad un'opposizione così compatta”, afferma il capogruppo di Civico10.

“Sappiamo che ci sono sensibilità diverse, speriamo si manifestino al più presto”, le fa eco Giuseppe Morganti. “Ma il vero livello di dialogo vogliamo riprenderlo con le forze sociali”.

Con cui si apre -assicura – una nuova fase. Selva anticipa che ci sarà un incontro la prossima settimana. “Non ci faremo scrivere l'agenda dai sindacati – chiarisce – ma chiederemo un contributo in un momento in cui tutti sono chiamati a fare sacrifici”.

"Con loro – continua il capogruppo di Ssd – dobbiamo realizzare le riforme, trasformare il paese”.

Riguardo alla questione titoli, e alla richiesta di Dim di denunciare Confuorti, Morganti risponde così: “non compete alla politica fare le denunce se non quelle di opinione. Noi ragioniamo su quelle”, e plaude ad un tribunale “che sta dimostrando di funzionare bene e con grande equilibrio”. Infine un riferimento alla valutazione di Fitch. “Ci aspettavamo – dice – un giudizio molto più severo”. L'aver mantenuto la tripla B "significa che la credibilità finanziaria della Repubblica continua a reggere. Preoccupa l'elemento di negatività rispetto al futuro che Fitch ha voluto introdurre, dettato non solo dall'incertezza economica ma anche sociale e politica. Più lavoriamo sulla stabilità e più questi giudizi diventano meno significativi, perché anche loro si rendono conto che c'è tutto un paese che lavora per il futuro”.



Oggi si celebra la giornata mondiale dell'ambiente e la maggioranza, attenta al tema nelle sue politiche, fa il punto sui provvedimenti a difesa del paesaggio e per la sostenibilità: dalla San Marino biologica alle auto elettriche. Nel cassetto c'è il progetto – tema di quest'anno – che vuole togliere le bottigliette d'acqua dalle mense. Lo chiedeva un'istanza d'arengo. Civico 10 si augura che diventi presto realtà.



MF