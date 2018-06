Bandi concorso: partito quello per sostituire Valli all'Aass

Come annunciato dal Segretario agli Interni a Gennaio, in risposta all'opposizione, la Funzione pubblica ha emesso il bando per ricoprire il ruolo di Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS). Dopo che il 30 aprile è scaduto il mandato di Emanuele Valli, che ha ricoperto l'incarico per oltre 3 mandati.



IlBando è rivolto ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale con indirizzo amministrativo o contabile o con indirizzo tecnico nelle discipline ingegneristiche o nelle discipline relative alla gestione del territorio e delle risorse ambientali e rurali, alla geologia, all’architettura o titoli di laurea vecchio ordinamento o lauree specialistiche equiparate.



Tra i requisiti richiesti dal Bando: avere conseguito il titolo di studio richiesto da almeno 5 anni; essere in possesso di esperienza lavorativa e professionale; buona conoscenza della lingua inglese e dei programmi informatici.



Le domande dovranno pervenire tramite lettera raccomandata o consegna a mano, alla Segreteria della Direzione AASS, in via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, entro e non oltre le ore 15:00 di lunedì 2 luglio 2018.



Il bando è scaricabile al link http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-selezione-e-concorsi.html sezione “Concorsi Pubblici”.





Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a marco.bacciocchi@aass.sm o telefonare al n.0549-883751 (Responsabile Amministrativo AASS).