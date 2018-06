Conte incassa la fiducia alla Camera con 350 voti a favore, 236 contrari e 35 astenuti

Bagarre in aula coi deputati del Pd, chiamati in causa dal presidente sul conflitto di interessi

Finito il dibattito alla Camera per la fiducia al governo Conte. “Con noi gli onesti non avranno nulla da temere”, ha detto il presidente del Consiglio. Bagarre in aula coi deputati del Pd.



“Non chiedeteci troppe specifiche, ci siamo appena insediati”, è l'incipit del presidente del Consiglio ai tanti che gli chiedevano di uscire dai contenuti troppo generici. Conte è partito da un presupposto: “Tutto quanto di buono è stato fatto, non verrà toccato”, rivolgendosi poi alle politiche sull'immigrazione fatte dall'ex ministro Minniti, già elogiate dall'attuale ministro dell'Interno, Salvini. Il primo applauso Conte se lo prende annunciando un lavoro unitario contro le mafie, e sul sud, quando ribadisce “Abbiamo perfino istituito un ministero apposito”. Poi, sul reddito di cittadinanza.

Chi ha ironizzato sul daspo per i corrotti e sugli agenti sotto copertura, aggiunge, capirà presto.

Quando dice che le sue dichiarazioni sono da integrare nel contratto di governo iniziano i borbottii. Il presidente della Camera Fico richiama all'ordine il Pd, e Roberto Giachetti insorge, gli chiede di non esagerare, di ricordarsi cosa facevano lui e i suoi colleghi la scorsa legislatura. Quando il presidente del Consiglio, parlando di conflitto di interessi, prova ad associarlo a chi lo sta interrompendo, ossia sempre il Pd, scoppia la polemica.

Le scuse richieste da Borghi non arrivano, anzi Conte dice di essere stato frainteso. Poi si prende un minuto di applausi, con M5S e Lega in piedi, quando dice che il suo governo agirà all'interno dell'arco costituzionale e quando, per la sanità, annuncia che la vuole libera da ogni influenza politica.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio