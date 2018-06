Fitch, per DIM nessun dramma ma Celli non fa autocritica

Per Dim l'ultima valutazione di Fitch non rappresenta un dramma se non fosse, scrive, per le infelici dichiarazioni della Segreteria Finanze che evita di fare autocritica, preferendo minimizzare. Se Celli che 6 mesi fa definiva incoraggiante la valutazione BBB- con outlook stabile, ricorda la nota, volesse essere coerente, dovrebbe forse ammettere che Fitch oggi reputa meno consistente la condotta del governo. Invece, conclude Dim, ogni occasione è buona per difendere le scelte del recente passato, nonostante l’ordinanza del Tribunale abbia ormai reso noto a tutti che una grossa fetta di quelle politiche economiche sia stata prodotta nella sede della Advantage di Francesco Confuorti.