Psd e Ps: sul caso Tonnini "squallida fiera delle vanità"

Psd e Ps insieme, sul caso Tonnini, per dire che “lo scontro verbale non può mai far venire meno la solidarietà verso un collega consigliere solo perché avversario”. Quella che poteva essere una buona occasione per tornare al dialogo, sottolinea la nota congiunta, è diventata per l’ennesima volta una fiera di squallide vanità.



“Negare la sacrosanta difesa ad un membro del Consiglio, parlando di soldi pubblici sprecati, quando abbiamo buttato centinaia di migliaia di euro in consulenze, consigli di amministrazione, bonus e orpelli vari, per ottenere come risultato una Cassa di Risparmio in gravissima difficoltà, rimarca la nota, diventa semplicemente inaccettabile”.



Sulle querele annunciate da Cassa, Psd e Ps affermano che “la forma è importante ma lo è anche la sostanza”. Nelle battaglie a favore dello Stato, prosegue la nota, invece di fare fronte comune, ci mettiamo il bavaglio a vicenda. È sano, concludono, che maggioranza e opposizione si contendano il ruolo di governo o di guida, ma non lo Stato o il Paese, quello dovrebbe essere invece patrimonio comune.



Sonia Tura