Sindacato Reggenza, le motivazioni dei Garanti: "Non è strumento per introdurre improprie forme di censura politica"

A distanza di quindici giorni dalla sentenza che ha rigettato l'azione di sindacato promossa da dieci rappresentanti delle forze di opposizione contro gli ex Capitani Reggenti Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni, pubblicate le motivazioni del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. I Saggi pongono l'accento sui “profili di criticità che possono derivare da un uso strumentale di istituti giuridici come l'azione di sindacato”. “Uso del tutto improprio – sostengono - quando finalizzato alla lotta politica attraverso mezzi diversi da quelli istituzionalmente previsti dall'ordinamento o attraverso il confronto, anche acceso, nella società”. In un altro passaggio rimarcato come "chi voglia far valere la responsabilità in capo alla Reggenza non possa evocare ragioni di "opportunità politica", né può avvalersi dello strumento del sindacato per introdurre improprie forme di censura politica dell'operato dei Capitani Reggenti". Quindi l'auspicio affinché “in futuro si diffonda sempre di più la consapevolezza di come il piano della lotta politica e quello della responsabilità giuridica siano e debbano restare distinti”. Allo stesso modo i Supremi Giudici motivano anche la decisione di non riconoscere la temerarietà dell'azione di sindacato da parte dei ricorrenti e la conseguente trasmissione degli atti in Tribunale, come invece richiesto dalle difese dei decorsi Capi di Stato, rilevando che “l'azione di sindacato – uno dei capisaldi della tradizione costituzionale sammarinese - ha concorso nel tempo, anche grazie all'ampia apertura dell'istituto all'iniziativa di qualsiasi cittadino, a rafforzare le istituzioni costituzionali che non si sottraggono al controllo diffuso dei sottoposti e rimangono esposte allo scrutinio di responsabilità”.