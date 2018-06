Sindacato Reggenza: Simone Menghini, norma che regola materia ancora "perfettamente attuale"

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino abbiamo chiesto se – a suo avviso – sia necessario un aggiornamento del quadro normativo, relativamente all'azione di sindacato

“L'intervento normativo risale al 2003, è una legge qualificata. Si tratta di una norma ancora perfettamente attuale ed applicabile. Questo dipende anche dalla qualità dell'intervento, molto calibrato e puntuale, che è riuscito a contemperare esigenze in apparenza inconciliabili". Così il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai, sul quadro normativo relativo al Sindacato sui Capitani Reggenti. "Poi ovviamente tutto è perfettibile - aggiunge Simone Menghini -; ma non so se in questo momento storico, con questa conflittualità latente, sia opportuno intervenire su una legge di quel tipo”.