Discorso programmatico, Conte ha parlato di ambiente e economia circolare



Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo discorso programmatico al Senato, ha fatto chiaro cenno alla tutela ambientale. “L’azione del governo sarà costantemente incentrata sulla tutela dell’ambiente, sulla sicurezza idrogeologica del nostro territorio, sullo sviluppo dell’economia circolare”, ha detto Conte. Un concetto, quest’ultimo, che sembra essere il cardine dell’azione del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che proprio nei giorni scorsi in due interviste rilasciate ai quotidiani Repubblica e Corriere della Sera ha indicato l’economia circolare come “faro”.



“Non vogliamo assistere passivamente all’evolversi della realtà che ci circonda, assecondando gli interessi particolari di singoli attori economici – ha detto Conte - ma ci impegniamo a governare questi processi aperti all’innovazione tecnologica, nel segno dello sviluppo al servizio dell’uomo”. "Non siamo disponibili – ha proseguito il nuovo Presidente del Consiglio – a sacrificare l’ambiente e il progetto di una blue economy per altri scopi. Dobbiamo misurarci da subito con i dilemmi della intelligenza artificiale e utilizzare i big data per cogliere tutte le possibilità della sharing economy”.



Anche quando si è parlato di imprese, Conte ha fatto nuovamente menzione all'ambiente. Sarà infatti obiettivo del governo favorire le aziende “che improntano le loro iniziative economiche al principio di precauzione, in modo da prevenire l’impatto negativo delle loro azioni sull’ambiente”.



fm