Nato, Di Maio rassicura: “Restiamo alleati ma dialoghiamo con la Russia”

Di Maio ha precisato la posizione dell'Italia dopo che dal discorso programmatico alle camere del premier Giuseppe Conte era apparsa chiara la volontà di rivedere la posizione nei confronti della Russia di Vladimir Putin e di togliere le sanzioni imposte a Mosca.



Il vicepremier, a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, rassicura gli alleati: "Restiamo nella Nato ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Per poi aggiungere: “Il nostro è un governo alleato agli Stati Uniti ma non supino alle volontà degli altri governi".



Il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg nel presentare la riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza che si terrà domani e dopodomani a Bruxelles aveva detto che "Mosca deve cambiare comportamento prima che le sanzioni vengano rimosse". "Accolgo con favore l'apertura del dialogo dell'Italia con la Russia, in linea con il doppio approccio della Nato, forte difesa e deterrenza combinate con il dialogo politico", ha aggiunto.



Una linea, quella di Stoltenberg, condivisa dagli Stati Uniti: "L'Italia è uno dei nostri più forti alleati" nella Nato, ma "sulla Russia crediamo che le sanzioni vadano mantenute fino a quando Moca non cambierà il suo comportamento", ha sottolineato l'ambasciatrice Usa presso la Nato Kay Bailey Hutchinson . "È importante che i nostri alleati restino saldi su questa posizione" nel mantenere le sanzioni.



