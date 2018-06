Concorsi: in dirittura d'arrivo Istituti culturali e Direttore di esercizio Aass, a breve Attività economiche e Scuola Superiore

Stanno per arrivare a conclusione i due Bandi di concorso aperti per le figure di Dirigente degli Istituto Culturali e alla Direzione di Esercizio dell'Azienda dei Servizi. 8 le domande presentate per il primo e sei per il secondo.

Al termine della prima selezione sono rimasti due candidati per ciascun ruolo. La prossima settimana i nuovi colloqui.



Appena emanato il bando a Direttore Generale dell'Aass, dopo il termine del mandato di Emanuele Valli. Scadenza il 2 luglio



In corso le procedure per l'avvio di altri due concorsi per figure apicali della Pubblica amministrazione: quello a capo del neonato Ufficio Attività economiche e quello di dirigente delle Scuole Superiori, dal momento che entro l'anno Maria Luisa Rondelli andrà in pensione.