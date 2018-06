Per la Stampa Estera il discorso di Conte alle Camere è stato troppo generico

Posto l'accento anche sulla gaffe nei confronti di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica

Il governo Conte è entrato nella pienezza dei suoi poteri con la doppia fiducia incassata da Senato e Camera. Oggi la prima riunione del Consiglio dei Ministri, ma come hanno giudicato il discorso alle Camere del presidente i giornalisti della stampa estera?



Il personaggio, in sé, non dispiace, ma è davvero autonomo rispetto ai vicepresidenti del Consiglio Di Maio e Salvini? Il dubbio serpeggia tra la stampa estera, che pone l'accento anche sull'eccessiva genericità dei contenuti esposti, e su qualche gaffe.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Mahdi El Nemr, Kuwait News Agency; Ewout Kickens, Reformatorisch Dagblad (Olanda); Claudio Lavanga, NBC News (Usa)