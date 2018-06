C10 vs Dim. "Strumentalizza la convenzione parcheggi"

Civico 10 replica alle affermazioni fatte da Dim nell'ultima serata pubblica, in particolare sulla gestione dei parcheggi. E' stata usata una delibera, sottolinea il Movimento, che concede la somma prevista annualmente da contratto per Sinpar, per far passare il messaggio che Civico10 non sia coerente con le battaglie che portava avanti dall’opposizione contro la convenzione capestro che regola la gestione dei parcheggi, firmata nel lontano 1990. Le nostre battaglie, ricorda il Movimento, avevano già portato ad una prima riduzione di circa 300mila euro all’anno del famoso minimo garantito dallo Stato, di cui la società Sinpar gode da decenni se non incamera abbastanza dal prezzo dei biglietti. L’esborso per lo Stato rimane comunque alto, attorno al milione e mezzo di Euro annuo che – rimarca C10, si sommano ad oltre 50 milioni già erogati dal 1990 ad oggi. Per questo la maggioranza ha dato mandato al Governo di sondare tutte le strade possibili per evitare che si debba continuare a sborsare queste cifre, senza neppure avere la disponibilità della gestione dei parcheggi, fino al 2033. Il governo, attraverso il Segretario Renzi, ha inviato una lettera ad AASS chiedendo di collaborare per valutare interessi comuni alla risoluzione dei problemi nella gestione dei parcheggi. AASS, fa sapere la nota, ha già risposto nominando alcuni professionisti che stanno lavorando in via preliminare su una serie di perizie che serviranno ad intavolare nuovamente una negoziazione con Sinpar e formulare una proposta risolutiva che tenga in considerazione tutto quello che è successo dal 1990 ad oggi. Di questa attività, conclude Civico 10, DiM è informata, visto che ha dei rappresentanti all’interno del Cda di AASS, e che il Governo si è già trovato a dover rispondere a delle interpellanze proprio in merito a queste questioni.