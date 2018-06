Prove di dialogo: maggioranza promette alla Csu dati reali sul debito pubblico ma la patrimoniale non verrà ritirata

Circa tre ore nella sede della Csu per fare ripartire il dialogo. Alla vigilia dell'incontro la maggioranza spera in una nuova stagione di confronto. Luca Boschi rileva il clima positivo e punta al metodo: “abbiamo deciso di rivederci la prossima settimana e di rendere il confronto costante. Di volta in volta si entrerà nel merito delle questioni per essere più costruttivi e farci tramite con il governo rispetto alle istanze delle parti sociali”. Parola d'ordine: chiarezza. Da tempo il sindacato chiede di conoscere dati reali sul debito pubblico e Giuseppe Morganti anticipa che nel prossimo incontro verranno condivise le informazioni sul deficit che lo Stato è chiamato a rifinanziare. Massima trasparenza – quindi – sull'entità del problema. “È giusto avere il progetto complessivo – dice - prima di aprire il tavolo delle riforme. Per dare prospettiva”.

Come atto di buona volontà la Csu chiede il ritiro della patrimoniale. “Dal punto di vista regolamentare si può fare – afferma Giuliano Tamagnini – serve la volontà politica”. Non c'è partita, il Governo tirerà dritto con la ratifica. La maggioranza assicura però che cercherà di andare incontro alle richieste della Csu sia con emendamenti agli articoli ancora da approvare che con aggiustamenti a quelli non più emendabili. Si pensa di intervenire con un decreto successivo nei casi della progressività dell'aliquota e sugli immobili in capo alle immobiliari.

Oltre alla patrimoniale ci sono altri due punti che la Csu pone come premessa per fare ripartire il confronto: ritiro dei recessi dei contratti integrativi del settore bancario e Fondiss. Sebbene Carisp sia banca dello Stato e i rappresentanti di maggioranza abbiano influenza, Morganti spiega che non possono intervenire su questa materia. “Siamo limitati nei nostri poteri. E' una decisione che ha preso Abs. Anche se ci teniamo che la parte contrattuale sia negoziata”.

Riguardo invece a Fondiss e alla richiesta che tornino nella disponibilità del comitato amministratore i 63 milioni del secondo pilastro, il capogruppo di SSD chiarisce: il 30 giugno le risorse torneranno nella disponibilità di Fondiss. Devono tornare. Poi decideranno come utilizzarle”.

Sulla questione – ammette – abbiamo discusso a lungo e la Csu ci ha fornito elementi interessanti di riflessione. Abbiamo anche fatto presente che il tanto discusso decreto di luglio 2017, non dava assolutamente la possibilità a Banca Centrale di acquistare titoli, ma solo finanziamenti”.



MF