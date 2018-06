PS: "La situazione dell'Ospedale di Stato sempre più insostenibile"

Il Partito Socialista interviene sull'Ospedale di Stato, in merito ad una situazione che diventa "sempre più insostenibile". Il riferimento è alle notizie di medici che lasciano la struttura ospedaliera.



Per il PS gli annunci fatti dalla Segreteria alla Sanità non hanno portato esito positivo e la situazione diventa "sempre più fuori controllo".



Annunciano quindi che nell'Ufficio Presidenza previsto per oggi sarà chiesto l’inserimento di uno specifico comma con il riferimento del Segretario di Stato.



Il comunicato PS