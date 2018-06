Ps: per il governo il "problema sanità" non esiste

Per il Governo e la maggioranza il “problema sanità” non esiste o quantomeno non vi è la necessità di parlarne nel prossimo Consiglio Grande e Generale. Lo afferma il partito socialista dopo il no ricevuto alla richiesta di inserire un comma specifico nella prossima sessione parlamentare. Parlarne in Aula, scrive il Ps, significava mettere in evidenza le criticità e le soluzioni che questo governo aveva in elaborazione. Evidentemente, aggiunge, il Governo ancora non ha risposte pronte e questo ci preoccupa molto perchè è un atteggiamento non responsabile a fronte di un problema piuttosto serio.

Ancora una volta, anticipa, saremo costretti a parlare di temi importanti come questo, in comma comunicazioni senza conoscere la posizione del Governo.