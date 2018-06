Trump vuole la Russia al G8, Conte favorevole ma non rompe con l'Unione Europea

Alla fine della prima giornata di un complesso G7, Giuseppe Conte non strappa con l'Unione europea, pur mantenendo una linea favorevole a lasciare aperto il dialogo con Mosca. "Condividiamo un continente: l'Europa. Una storia e valori comuni", twitta il presidente francese Macron al termine del primo incontro bilaterale con il neopremier.



Dopo il plauso incassato da Trump per aver sostenuto la sua proposta di riportare la Russia al tavolo dei grandi, Palazzo Chigi precisa che "Roma non decide da sola" e Angela Merkel sottolinea l'unanimità degli europei nel condizionare la svolta ad un progresso nella crisi ucraina.



Sui dazi, afferma in serata Macron, "c'è la volontà da tutte le parti di trovare un accordo". Trump ammette passi avanti ma secondo quanto annunciato tra poche ore potrebbe lasciare Charlevoix, prima della fine del summit.