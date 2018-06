Adesso.sm: "Insindacabilità non sia copertura per diffamazione"

Sul caso Tonnini "difenderemo la libertà di espressione"

A proposito del caso Tonnini, la consigliera convocata dal tribunale del Lussemburgo a seguito di una richiesta risarcitoria dell’azienda Advantage Financial di Francesco Confuorti, Adesso.sm ribadisce il fermo intendimento di fare rispettare la sovranità delle istituzioni, e ne è prova quanto è stato attivato finora su impulso dell’Ufficio di Presidenza, ma anche l’intenzione di creare apposito regole che, pur garantendo libertà di espressione, non permettano di commettere nell’Aula Consigliare reati come diffamazione e ogni forma di violenza “a cui- scrivono- la cittadinanza ha dovuto assistere”.