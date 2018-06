Amministrative, urne aperte per il primo test politico del governo

In provincia di Rimini si vota nel comune di Gemmano

Primo test politico del governo Conte: le amministrative. Urne aperte dalle 7 alle 23. Sono 6.749.654 gli italiani chiamati al voto per scegliere sindaco e giunta di 761 Comuni. In tutto 109 città con più di 15mila abitanti e 652 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Diventerà primo cittadino, nelle città con meno di 15mila abitanti, chi otterrà la maggioranza dei voti; nelle città con oltre 15mila abitanti, in caso di ballottaggio, si voterà domenica 24 giugno.



In Emilia Romagna si vota per il rinnovo di 18 sindaci e consigli comunali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, gli scrutini cominceranno subito dopo. In questa tornata, non si vota in nessun Comune capoluogo: i due centri più importanti chiamati alle urne, sono Imola , in provincia di Bologna, e Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, gli unici superiori ai 15mila abitanti, dove, cioè, se nessun candidato raggiungerà il 50%, domenica 24 ci sarà il ballottaggio. Tra gli altri comuni al voto anche quello di Gemmano, in provincia di Rimini.