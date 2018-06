Bonaccini: “legame tra Regione E.R. e San Marino deve essere sempre più forte”

Nei giorni scorsi il Governatore dell'Emilia-Romagna aveva annunciato come la Regione – per il quarto anno consecutivo – risultasse quella con il più alto tasso di crescita in Italia. Secondo Stefano Bonaccini la Repubblica di San Marino rappresenta un'opportunità, in questo contesto. “Il legame – ha detto Bonaccini – deve essere sempre più forte nelle rispettive autonomie”. Il Governatore ricorda poi le collaborazioni in corso con il Titano: dalla sanità al ciclo dei rifiuti; dalle infrastrutture allo sport.