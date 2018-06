Salvini sfida Malta e chiude i porti italiani ad Aquarius

La nave Aquarius della ong Sos Mediterranee, con 629 migranti a bordo, non è stata autorizzata ad approdare in Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto una lettere urgente alle autorità di Malta, chiedendo di farla approdare a La Valleta, essendo quello il 'porto più sicuro'. A bordo della nave, con personale di Medici senza frontiere, ci sono 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. 'Salvarli resti la priorità', è l'appello dell'Unhcr.