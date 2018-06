Comunali: conta M5s-Lega, Carroccio verso exploit a Nord est

A Gemmano vittoria di Riziero Santi che si conferma primo cittadino

Un exploit del Carroccio e del centrodestra a nordest, Cinquestelle in bilico in qualche avamposto, Pd sempre in affanno: i primi risultati delle elezioni amministrative, a scrutini ancora in corso, sembrano, almeno per ora, confermare il quadro uscito dalle elezioni politiche, con un'affluenza in calo nella penisola rispetto alle precedenti omologhe, e in aumento, invece, in Sicilia.



A Gemmano, unico comune riminese al voto Riziero Santi si conferma primo cittadino con 362 voti, oltre il 50 per cento del totale, su 668 votanti. Manuel Tienforti ha avuto 260 preferenze e Daniela Baldassarri 36 voti.



Ad Ancona, unico capoluogo di regione in Italia dove si vota per il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, la sindaca Pd uscente Valeria Mancinelli (centrosinistra e civiche) sfiora la rielezione al primo turno; a scrutinio quasi concluso, secondo i dati ufficiosi del Comune, arriva quasi al 48% dei voti. Tra 15 giorni dovrà sfidare per il ballottaggio Stefano Tombolini, candidato civico sostenuto da tutto il centrodestra, che ha superato il 28%.