Psd: tutelare la scuola a difesa dello Stato Sociale

La perdita dello Stato sociale preoccupa il Psd che in una nota ricorda come la cultura, liquidata come un costo, e dunque da comprimere nell'ultimo bilancio, sia invece una ricchezza, che individua nella scuola lo scrigno che la protegge. Proprio sull'Istruzione punta il dito il Psd, con una burocrazia in crescita così come gli adempimenti amministrativi per gli insegnanti, a scapito della didattica. E ancora la mancanza di insegnanti da dedicare alle sostituzioni, il taglio della cattedra nella scuola primaria di Chiesanuova e a Montegiardino. Socialisti e democratici parlano di bambini senza diritto alle pari opportunità.

Da via del Rovellino rivendicano un ruolo storico in difesa dello Stato Sociale e chiedono a governo e maggioranza di prendere decisioni privilegiando la logica e la ragione, per il bene del paese e delle nuove generazioni.