Sanità: Asmo chiede "interventi veloci", Segreteria di Stato ed Iss già al lavoro

Farinelli: "I medici sono professionisti seri, i servizi saranno mantenuti pur nelle difficoltà"

Progressiva emorragia di professionalità mediche, criticità legate ai trattamenti contrattuali e pensionistici e ora anche la riduzione dell'orario di lavoro: tutti elementi che delineano da tempo il quadro estremamente critico della sanità sammarinese e su cui l'Associazione dei Medici Ospedalieri con preoccupazione è tornata a porre l'accento. Ora però la partita si gioca soprattutto sulla contingenza, su come affrontare cioè l'emergenza legata alla carenza di personale nei mesi estivi, per riuscire così a garantire la continuità dei servizi. “Responsabilità, serietà e buon senso da parte del personale medico-sanitario sono fuori discussione, i servizi saranno mantenuti" – assicura Miriam Farinelli. Non manca tuttavia un appello deciso alla politica ad agire con celerità.

Segreteria di Stato per la Sanità ed Iss, intanto, tracciano la strada, “per attuare immediatamente tutti gli interventi necessari e non più rinviabili”: al lavoro, da una parte, per predisporre una nuova normativa capace di dare risposte alle esigenze dei medici; a giorni poi - fa sapere Andrea Gualtieri – prevista l'approvazione del Piano del Budget, per la definizione degli obiettivi da perseguire; quindi entro luglio l'avvio del confronto sulle linee guida di revisione dell’Atto Organizzativo che andrà a migliorare l’assetto dell’intero Istituto; e ancora, – continua Gualtieri - nelle prossime settimane, l'emissione dei bandi internazionali per il reperimento di personale medico per i reparti di Ginecologia, Pediatria, Cardiologia e Pronto Soccorso. A ciò si aggiungono – precisa, infine, il Direttore Generale Iss – il rafforzamento delle collaborazioni già in atto con le realtà sanitarie limitrofe e non solo, e l'impegno ad aggiungerne di nuove.



Nel video le interviste a Miriam Farinelli, ASMO e Franco Santi, Segretario di Stato Sanità.



sp