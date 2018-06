Tutela fitosanitaria: San Marino e Regione Emilia Romagna siglano protocollo attuativo

Sottoscritto dal Segretario di Stato per il Territorio Augusto Michelotti e dall'Assessore all'Agricoltura Simona Caselli un protocollo attuativo in ambito fitosanitario tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna sulla scorta del precedente accordo di collaborazione in materia del 2013. Il protocollo siglato oggi garantisce di fatto la collaborazione tra le strutture tecniche delle due territori: da una parte l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole e il Servizio Fitosanitario regionale. Quest'ultimo, tra l'altro, fornirà supporto formativo all'ente sammarinese; gli operatori del Titano, inoltre, presenteranno le richieste di certificazione fitosanitaria per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali direttamente alla Regione, dopodiché seguiranno le necessarie verifiche in loco; l'ente emiliano-romagnolo, infine, darà eventualmente corso alle segnalazioni necessarie affinché UGRAA possa valutare per il territorio di competenza l'adozione delle prescrizioni ufficiali e delle sanzioni previste dalla legge.

“Un servizio fitosanitario efficiente aiuta tutti ad essere più sicuri”: così l'Assessore Caselli. Vedi l'intervista.