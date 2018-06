Governo, la squadra è completa: nominati sottosegretari e viceministri

Il Consiglio dei Ministri vara le nomine che completano la squadra del governo Lega-M5s: sono 39 sottosegretari e 6 viceministri. Alle 13 la cerimonia di giuramento avverrà a Palazzo Chigi. "Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Il ministro degli Interni Salvini però ha preannunciato la delega ai Servizi segreti direttamente a Giuseppe Conte. Altra delega importante riguarda le Telecomunicazioni, che dovrebbe essere mantenuta dal ministro allo Sviluppo Luigi Di Maio.





LA LISTA



Alla presidenza del Consiglio i nomi indicati sono quelli di Guido Guidesi (Lega), i pentatellati Vincenzo Santangelo e Simone Valente (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta), Mattia Fantinati (M5s) (Pubblica amministrazione), Stefano Buffagni (M5s) (Affari regionali e autonomie), Giuseppina Castiello (Lega) (Sud), Vincenzo Zoccano (M5s) (Famiglia e disabilità), Luciano Barra Caracciolo (magistrato costituzionalista) (Affari europei), Vito Crimi (M5s) (Editoria) e Vincenzo Spadafora (M5s) (Pari opportunità e giovani).



Agli Esteri sono stati incaricati Emanuela Del Re (M5s), Manlio Di Stefano (M5s), Ricardo Merlo (fondatore del Movimento Associativo Italiani all'Estero) e Guglielmo Picchi (Lega). Per quanto riguarda l'Interno ecco Stefano Candiani (Lega), Luigi Gaetti (M5s), Nicola Molteni (Lega) e Carlo Sibilia (M5s).



All'Agricoltura saranno impegnati Franco Manzato (Lega) e Alessandra Pesce (M5s), mentre dell'Ambiente si occuperanno Vannia Gava (Lega) e Salvatore Micillo (M5s). Alle Infrastrutture e Trasporti Michele Dell'Orto (M5s), Edoardo Rizzi e Armando Siri (entrambi Lega); al Lavoro Claudio Cominardi e Claudio Durigon (entrambi Lega), alla Giustizia Vittorio Ferraresi (M5s) e Jacopo Morrone (Lega), all'Istruzione Lorenzo Fioramonti (M5s) e Salvatore Giuliano.



L'elenco prosegue con Beni Culturali (Lucia Borgonzoni della Lega e Gianluca Vacca 5 Stelle), Salute (Armando Bartolazzi 5 Stelle e Maurizio Fugatti Lega), Difesa (Angelo Tofalo 5 Stelle e Raffaele Volpi Lega), Economia e Finanze (Massimo Bitonci Lega, Laura Castelli 5 Stelle, Massimo Garavaglia Lega e Alessio Villarosa M5s) e Sviluppo economico (Andrea Ciotti 5 Stelle, Davide Crippa 5 Stelle, Dario Galli e Michele Geraci entrambi Lega).