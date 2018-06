Adesso.sm: "acquisite proposte Usl parte importante del mondo del lavoro"

La maggioranza incontra l'Usl e mette sul tappeto i temi di interesse principale del Paese. "Considerata la convergenza di vedute sulle analisi, in particolare - scrive Adesso.sm - quelle relativi alle difficoltà generate da decine di anni di gestione errata dell’economia finanziaria, la maggioranza ha indicato una serie di proposte che, con il governo, intende portare alla discussione delle forze sociali e del Consiglio per affrontare le principali emergenze. Fra queste quella in cui si trova il settore socio-sanitario, la stabilità del bilancio dello Stato, la patrimonializzazione di Cassa di Risparmio e l’avvio di consistenti politiche di sviluppo. I differenti punti di vista emersi, sottolinea la nota, non hanno impedito di approfondire i temi e acquisire le proposte provenienti da questa parte importante del mondo del lavoro sammarinese. Il dialogo continuerà nelle prossime settimane e la maggioranza anticipa che si farà interprete presso il Governo delle perplessità sollevate dall’USL affinché possano essere adottate le migliori soluzioni, fatti salvi gli obiettivi sopraenunciati.