Consiglio sospeso per Udp urgente: si discute di una nota al Consiglio d'Europa sull'indipendenza della magistratura

E' una seduta travagliata, con colpi di scena. Si riparte in ritardo e senza Dim, assente per protesta. Manca il numero legale e l'inizio dei lavori slitta di un'ora. Prima della patrimoniale l'Aula chiude il comma comunicazioni con le risposte alle interpellanze. La maggior parte riguardano il sistema bancario e finanziario, ma anche compravendite immobiliari, carcere, territorio. Interroga il Governo anche la maggioranza, che chiede i costi sostenuti da Cassa di Risparmio da luglio 2012 a dicembre 2017 per consulenze, incarichi e collaborazioni.



Il Segretario rinvia, sta ancora attendendo il riferimento dall'istituto. Prima di affrontare la patrimoniale, patata bollente di questa sessione consiliare, viene convocato d'urgenza l'Ufficio di Presidenza, tuttora in corso. Riguarderebbe una nota inviata al Consiglio d'Europa da Marco Gatti, con le preoccupazioni del Consigliere Dc sull'indipendenza della magistratura, dopo gli eventi che hanno portato alla revoca dell’incarico al magistrato dirigente.



Gatti avrebbe chiesto opportune verifiche. Le opposizioni avevano infatti sostenuto che l'odg del Consiglio giudiziario plenario sulla Pierfelici era fuori legge e contro gli indirizzi della Corte Europea dei diritti dell'uomo, recepiti integralmente nella nostra carta istituzionale. Si erano quindi detti pronti a portare la battaglia anche a livello internazionale. Cosa che pare sia stata fatta.



MF