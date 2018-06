Migranti: pace Italia Francia, oggi Conte a Parigi da Macron

Chiarimenti e pace fatta tra Italia e Francia, oggi a Parigi il previsto vertice tra Conte e Macron.



“Il caso è chiuso, ora dobbiamo cambiare il trattato di Dublino”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per provare a voltare pagina dopo le parole grosse volate in seguito al caso dell'Aquarius. Dopo una cordiale telefonata notturna tra i due, l'incontro a Parigi si terrà e si parlerà, ha riferito Conte, non solo dell'immigrazione, ma anche della modifica del regolamento di Dublino e di unione bancaria e monetaria, visto l'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo. Con una nota dell'Eliseo il presidente francese ha precisato: "Mai fatto dichiarazioni con l'obiettivo di offendere il popolo italiano".

La nave Aquarius intanto, diretta a Valencia grazie alla disponibilità del presidente spagnolo Sanchez, ha cambiato rotta a causa del maltempo e non è escluso che attracchi in Sardegna.



Intanto l'Oxfam denuncia maltrattamenti ed espulsioni illegali di bimbi migranti da parte della polizia francese al confine italiano.



Ieri sera soccorse al largo di Crotone 48 persone, condotte in porto.