Osla al tavolo sul futuro del commercio

Il settore commercio potrà contare su una normativa aggiornata. Lo anticipa Osla che ieri ha partecipato alla prima riunione del tavolo di confronto sulle modifiche alla legge in vigore, ribadendo al Segretario Zafferani il proprio obiettivo: garantire agli operatori economici uno strumento che oltre ad essere lo specchio dei tempi, riconduca fenomeni nati spontaneamente in sistemi strategicamente pianificati e trasformi debolezze in opportunità.



Il provvedimento, rimarca Osla, dovrà ricomprendere tutte le tipologie di esercizio del commercio, compreso l'e-commerce e considerare con attenzione il commercio turistico e quindi il Centro Storico della Capitale, nonché il commercio nei Centri Storici del Paese, sia per garantire ai residenti i bisogni primari, sia per immaginarli come luoghi di attrazione.



Infine, fra i tanti aspetti ancora da affrontare, Osla non dimentica la possibilità di conversione delle aree industriali da riqualificare in aree commerciali, su cui ha già espresso proposte.



Il comunicato OSLA