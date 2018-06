Ps si congratula con Neni Rossini

I primi a congratularsi con la neo Presidente sono i Socialisti. "Nel rispetto dei ruoli e dei differenti ambiti di azione intendiamo dialogare fattivamente con Anis - scrivono in una nota - affinché temi come il rapporto con l’UE, il passaggio al sistema IVA, il mercato del lavoro e la messa in sicurezza dei conti pubblici ritornino ad essere prioritari nel dibattito politico ed istituzionale".

Ps che auspica il riavvio di una stagione di riforme all’insegna del dialogo e del rispetto reciproco.