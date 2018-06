La Patrimoniale è legge. Dim assente per protesta. Ps, psd e dc non ritirano le schede

Il Decreto Delegato 30/04/2018 n.44 Disposizioni in materia di imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari è stato ratificato con 29 voti a favore, zero contrari e un astenuto.



Solo nel tardo pomeriggio l'Aula riprende l'esame del decreto n.44 sull'imposta patrimoniale, rimasto in sospeso dalla sessione consiliare precedente. I consiglieri di Rete e Mdsi non sono presenti in Aula proprio in forma di protesta contro la Patrimoniale.

L'esame del Decreto riparte dall'articolato: in particolare dal 6 (Rateizzazione dell’imposta) e i suoi emendamenti.



Terminato l'esame degli emendamenti, si passa alla ratifica del decreto con i soli voti della maggioranza: Ps, Psd e Dc non ritirano le schede.



Prima del termine della seduta, procede l'esame dei decreti delegati: ratificati a maggioranza il n.43 “Semplificazione procedimenti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria connessi all’esercizio dell’attività di impresa” e il n.50 “Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese” (in questo decreto, viene accolto un emendamento del Pdcs). I lavori consiliari riprenderanno lunedì mattina.