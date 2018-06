Adesso.sm contro l'opposizione per "Gli attacchi che non fanno bene al paese"

Citati "il colpo di stato farlocco", il sindacato della Reggenza, la lettera di Gatti al Consiglio d'Europa

In un comunicato diffuso nel pomeriggio la coalizione Adesso.sm punta il dito contro l'opposizione per le modalità attuate nello scontro politico. “L’attacco alle Istituzioni, come strumento per conseguire obiettivi di partito” - si legge sulla nota - “è l’aspetto più distruttivo della deriva politica messo in atto da alcuni personaggi che promuovono iniziative senza alcun senso di responsabilità collettiva e senza curarsi delle conseguenze per la nostra Repubblica”.



Adesso.sm, cita, ad esempio “il colpo di stato farlocco”, il recente attacco alla Reggenza con l'azione di sindacato con successiva certificazione dell'assenza di qualsivoglia giustificazione e infine l’iniziativa di un consigliere della Democrazia Cristiana – e cioè Marco Gatti - che, afferma la maggioranza “di nascosto a tutti ha posto sotto accusa presso il Consiglio d’Europa la nostra magistratura e con essa l’intero Paese.



Tutto questo preoccupa profondamente la coalizione ADESSO.SM, cosi come – conclude la nota - dovrebbe preoccupare ogni cittadino sammarinese che guarda al futuro del Paese in quanto tale e non alle fortune politiche del momento”.



Il comunicato stampa