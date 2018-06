Consiglio: si riparte dal Testo Unico, poi dibattito sulla spending review

I lavori consiliare ripartiranno nel pomeriggio dal comma 3, come deciso in Ufficio di presidenza, dunque con gli interventi agli articoli del Testo Unico, delle leggi urbanistiche; nonché sul progetto di legge a firma Dc che modifica l'art. 79. In seduta notturna il Segretario Zanotti ha aperto il comma 17 relativo al piano esecutivo pluriennale delle misure finalizzate alla riduzione e riqualificazione della spesa corrente. Resta da fare il dibattito, subito dopo esaurito il comma 3. Sempre in notturna l'aula ha nominato Davide Gasperoni, attualmente alla Segreteria Finanze, nuovo dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento al posto di Lucio Daniele.

Rinviati i comma relativi alla sostituzione di Claudia Felici nella Commissione per le Politiche Giovanili e di Silvia Cecchetti nel Consiglio Direttivo della Banca Centrale.