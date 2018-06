Sanatoria edilizia prorogata al 30 novembre

Prorogati, al 30 novembre, i termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria.



Lo rende noto la Segreteria di Stato per il Territorio precisando che, con il Decreto-Legge del 13 giugno scorso, sono stati anche coerentemente prorogati, tutti i termini correlati con la scadenza del 30 novembre 2018.