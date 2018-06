Consiglio: si riparte dal piano sul contenimento della spesa nella Pa. Podeschi: nessun taglio alla scuola

Dopo il via libera alle modifiche al Testo Unico si torna sul piano pluriennale per contenere le spese nella pa. Il dibattito si sviluppa intorno alla corposa relazione del Segretario Zanotti. Il Governo presenterà a breve ai sindacati una proposta formale di riduzione del costo del personale per tutto il Settore Pubblico Allargato. Le cui direttrici sono: riduzione dell’orario settimanale e conseguente adeguamento della retribuzione; interventi sui costi delle maggiorazioni; nuova struttura retributiva; abrogazione delle due giornate di festività istituite con accordo sindacale.

Nessun taglio, invece, alla scuola, “risorsa strategica” – precisa Marco Podeschi. “Prioritario garantire un elevato standard qualitativo sul sistema dell'istruzione. Sistema che, per conservare la sua efficienza, va continuamente ripensato”. Dal prossimo anno prenderà avvio la fase di sperimentazione di un progetto culturale e pedagogico “che conferisce organicità e coerenza al percorso formativo integrando i cicli scolastici da zero a 16 anni”. La prima fase introduce competenze di cittadinanza e digitali. Altra novità: l'insegnamento alternativo alla religione cattolica “per garantire a tutti la possibilità di scelta”. Verrà denominato etica e società. Interventi – spiega Podeschi – che porteranno a ulteriori investimenti nella formazione di docenti e dotazione di figure professionali. Si interverrà – continua - solo con correttivi su inefficienze di spesa e aspetti organizzativi. Ed invita ad un ragionamento più ampio alla luce del calo demografico.



Si riprende quindi in un clima che Mimma Zavoli definisce “proficuo e propositivo”.

“La pa è un soggetto malato che va curato”. E' un argomento impopolare, “ma non più rinviabile. Lo affronteremo con uno spirito di confronto fra forze sociali e politiche”. Da dipendente pubblico ammette “siamo un settore fortunato. Abbiamo tutele e certezze che altri non hanno. Stabilità, libertà d'azione e sicurezze in molti settori privati impensabili. Se per primi non siamo consapevoli di questo scarto, siamo poco solidali”. Poi si rivolge ai sindacati, nella speranza che tengano conto, pur nella contrapposizione, del mutato clima economico che ci obbliga a scelte e strade necessarie.

“È vero – commenta Francesco Mussoni - il futuro passa da una moderna amministrazione pubblica. Ma qui – fa notare - manca la sostanza, si parla solo di riduzione dei costi, c'è un'impostazione conservativa del governo”. Per il consigliere dc occorre invece cambiare il paradigma di funzione dell'amministrazione pubblica, introducendo regole per avvicinarla al privato nel tipo di rapporto di lavoro. “Essere efficienti significa essere attrattivi”– aggiunge Teodoro Lonfernini, che guarda al mantenimento dei servizi.



Per Luca Santolini c'è ancora molto da fare sull'accertamento dei redditi. “Il tributario deve essere messo nelle condizioni di incrociare dati. Deve bastare in un paese così piccolo”. Poi, sul versante dell'equità, fa la sua proposta: “se il taglio di un'ora a settimana ha ricevuto un'alzata di scudi, si potrebbe mettere sul tavolo come alternativa il contributo di solidarietà, inserendo scaglioni progressivi e tutelando gli stipendi più bassi. Perché, poi, non introdurre il ricorso a mobilità e ammortizzatori sociali anche per la pa?” Fabrizio Francioni invita ad unire le forze dentro e fuori l'aula, nella consapevolezza che siamo di fronte ad un problema che va risolto. Non nasconde poi l'amarezza per il comunicato della csu e confessa, come ex componente della csdl, di non aver apprezzato né il tono né il linguaggio. “E' il senso del dovere – dice - che ci porta ad assumere scelte impopolari. Noto una certa strumentalizzazione nell'usare certi argomenti”.



Davide Forcellini rigetta l'immagine della pa come malato da curare. “La pubblica amministrazione – fa notare - è fatta di persone. E i suoi problemi – aggiunge - non si risolvono con la spending review. Non si cambia un sistema con la lista della spesa, serve un cambio di mentalità. In questo piano manca un approccio di sistema”.

Per Giancarlo Venturini invece di intervenire a pioggia, sarebbe necessario agire sull'organizzazione interna per renderla più snella e sugli acquisti di appalti di beni e servizi. L'ammontare annuo – ricorda - è di oltre 30 milioni di euro. “È ambito su cui si può intervenire senza colpevolizzare e penalizzare i dipendenti pubblici”.



Lorenzo Lonfernini chiede un approccio laico e il passaggio dall'analisi alla concretezza. “Un po' di ritardo – ammette - ce l'abbiamo. Occorre farlo con confronto continuo e assiduo con chi nella pa ci lavora”. Poi, sul tema più che mai attuale di un possibile distacco dell'Iss dalla pa, il consigliere di RF non si pone la domanda se se l'amministrazione pubblica sia pronta, ma se le cose funzionano. “Deve essere pronta per forza – dice - se il modus operandi così non va”.

Per Alessandro Mancini è una relazione con luci ed ombre. Fotografa ma non è risolutiva. Ma il giudizio – aggiunge - potrebbe essere positivo se venisse sfruttata per aprire un confronto serio, seppur tardivo, con i soggetti interessati. Non solo sindacati, ma anche categorie economiche, “perché la pa in certi settori più che strumento a servizio delle imprese è concorrente per eccesso di burocrazia e può essere utile il loro apporto”. Poi, chiarisce la differenza tra riduzione della spesa corrente e incidenza sul bilancio dello stato. Il primo è il conto della serva per abbassare tetto della spesa, il secondo si riferisce all'aumentare le entrate. E su questo fronte quasi niente è stato fatto”.





Giancarlo Capicchioni punta l'attenzione sull'Iss, “uno dei centri di costo più importante, un pozzo senza fondo”. Qui però viene demandato ad una prossima relazione, occorre invece agire in fretta. Poi, sull'AASS, “si parla di revisione delle tariffe dei settori in perdita. Significa che aumenteranno? Spero di no, visto il periodo”.

Per Tony Margiotta serve un cambiamento culturale, per garantire qualità a tutti i comparti della pa. Guarda alla formazione, “uno dei pilastri per garantire eccellenze e aggiornamenti”, ricorda corsi non partecipati. Si sofferma sulle consulenze ed evidenzia l'intenzione della maggioranza di diminuirle ulteriormente, individuando solo quelle necessarie. Infine invita ad uniformare i vari contratti della pa, “che creano differenze fra lavoratori”.



Dalibor Riccardi concorda sulla riduzione degli spechi, ma mantenendo un servizio di qualità. La riduzione di un'ora, ad esempio, non può essere una soluzione a pioggia, ma ragionata su mansioni, professionalità, settori e comparti. “Un intervento di questo tipo può essere utile in alcuni uffici, ma in altri contesti è una follia”. Spera infine che lo spirito del dibattito possa portare una concertazione forte con forze politiche e sindacati. “Nella relazione – commenta – ho trovato pochi spunti concreti. Temo che si ridurrà tutto in un fuoco di paglia”.

Marianna Bucci si dice interdetta. “Mi aspettavo un piano esecutivo sulla revisione della spesa, invece trovo pochissimi passaggi che permettono di capire la ratio dell'analisi. Anzi, in certi casi

si amplia la forbice fra pubblico e privato. Sarebbe più efficace intervenire sulle indennità, ottimizzare gli orari di lavoro e punire gli abusi. “Se si continuano a mettere nei posti chiave persone senza competenze, le consulenze continueranno a lievitare”. Per il consigliere di Rete il Governo, come nella tela di Penelope, tesse di giorno per disfare di notte. “Si programmano per il futuro azioni condivisibili ma smentite nella pratica. Si parla di trasferimento di competenze sulla spesa pubblica dalla politica alla dirigenza ma poi su credito agevolato e residenze elettive rimane la forte discrezionalità della politica”.