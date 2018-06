Ssd: giornata internazionale rifugiato, problema grave con umanità impreparata ad affrontarlo

Milioni di donne, uomini, bambini fuggono dai loro Paesi, fuggono dalla fame, fuggono dai dittatori, fuggono dalla guerra. Mai nella storia - scrive Ssd - l’umanità si è trovata a fare i conti con un problema così grave e il fatto che si trovi del tutto impreparata è più che evidente.



Per Sinistra Socialista democratica "politiche populiste che ottengono consenso alimentando la paura, piuttosto che operare per affrontare il problema e trasformarlo in risorsa, puntano al respingimento, all’edificazione di muri, alla costruzione di prigioni, a separare i bambini dalle famiglie".



Il 2020 avrebbe dovuto con il progresso tecnologico favorire anche un forte progresso sociale, ma purtroppo dobbiamo prendere atto che non è così.



Sinistra Socialista Democratica sta dalla parte del cuore e della ragione e credde che "ogni Paese debba fare la sua parte per favorire politiche di accoglienza e per stabilire condizioni dignitose per tutti".