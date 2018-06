Lussemburgo. Il Segretario Renzi incontra i Ministri per gli Affari Esteri e Delle Finanze

Si è conclusa la trasferta, giudicata positiva, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi in Lussemburgo. Renzi ha incontrato i Ministri per gli Affari Esteri e delle Finanze per affrontare i numerosi temi del rapporto bilaterale, con particolare riferimento all’attuale percorso di maggiore integrazione europea da parte della Repubblica.



Entrambi hanno confermato l’attenzione e l’appoggio convinto all’attuale percorso negoziale che San Marino sta conducendo con le Istituzioni comunitarie, nell’ampia condivisione delle aspettative sammarinesi, garantendo anche un’eventuale assistenza tecnica su alcuni settori strategici per la Repubblica.



