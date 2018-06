L'opposizione insieme "per la democrazia".

Incontro politico, definito interlocutorio, tra Psd, Ps, Movimento Democratico e Rete che si è concluso con un comunicato congiunto.



Grande preoccupazione, scrivono, è stata espressa per i fortissimi traumi economici che il governo in modo metodico continua a creare e per il crescente ricorso a pratiche di tipo illiberale.



La nota denuncia una gestione del potere "artefatta, scriteriata e livorosa". Mai, si legge, era stato più forte il senso di una presenza malevola e aliena all’interno delle istituzioni della Repubblica e mai ci si era trovati così tanto vicini alla perdita delle strutture portanti della nostra comunità.



Le quattro forze politiche, conclude la nota, si sono trovate unite nella volontà di impegnarsi maggiormente nell’uso degli strumenti della democrazia e del diritto per ricondurre il Paese ad una condizione di normalità.



Un confronto che rientra nel progetto in fase di realizzazione tra Psd, Ps e Mdsi, in collegamento con Rete ma anche con il resto dell'opposizione. "La prossima settimana", anticipa Iro Belluzzi, "incontreremo la Dc. La volontà è quella di procedere alla luce del sole".



Il comunicato stampa RETE-MDSI-PS-PSD