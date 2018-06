Presentato alla Reggenza Nir Klein nuovo capodelegazione Fmi del Dipartimento Europeo

Funzionari del Fondo Monetario in visita di cortesia sul Titano. Mahmood Pradhan: "Il Governo sta facendo un lavoro fantastico"

Il responsabile del paese San Marino presso Fmi, Mahmood Pradhan, ha presentato, in udienza privata alla Reggenza, il nuovo Capodelegazione del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale Nir Klein.



“Il Governo sta facendo un lavoro fantastico”, parola di Mahmood Pradan, alto funzionario Fmi che era stato invitato a San Marino dal Segretario Celli, durante gli incontri di Washington.

Pradan si trovava in Europa in questi giorni ed è venuto a San Marino per conoscere anche gli altri membri di Governo. Una visita di cortesia che è stata l'occasione per presentare, anche ai Capitani Reggenti, il nuovo Capodelegazione del Dipartimento Europeo Fmi, Nir Klein.

Il “dossier” relativo ad una possibile assistenza finanziaria dell'Fmi a San Marino non è stato valutato nei colloqui. Il Segretario Celli, che ha introdotto alla Reggenza i due funzionari Fmi, conferma che l'opzione è sul tavolo e nelle prossime settimane arriveranno elementi di chiarezza.



l.s.