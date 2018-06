Segreterie Sanità e Industria: "Massima fiducia nell'attività inquirente e piena collaborazione"

A proposito del presunto racket badanti, in una nota congiunta le Segreterie di Stato Lavoro e Sanità ribadiscono “di non aver minimizzato il fenomeno e di non aver ricevuto prove o testimonianze dirette di attività illecite di natura penale, nel qual caso – assicurano - sarebbero subito scattate le segnalazioni alle autorità competenti”. Confermano inoltre massima fiducia nell’attività inquirente e piena collaborazione, annunciando fin da ora di considerare l’amministrazione pubblica parte lesa nel caso in cui venissero accertati eventuali misfatti. Infine fanno sapere che anche l’ISS ha avviato una indagine interna per verificare il rispetto delle norme e regolamenti, e in particolare del codice di condotta del personale pubblico.