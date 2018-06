Congresso di Stato: via libera alla firma di due accordi su promozione turistica e gestione dei rifiuti

Consueta riunione del lunedì per il Congresso di Stato. Oltre ad alcune delibere di routine, il Governo ha dato mandato al Segretario di Stato per il Turismo e il Territorio, Augusto Michelotti di firmare l'accordo con il Comune di Riccione in materia di promozione turistica; luce verde dall'Esecutivo anche alla sigla dell'accordo con la Regione Emilia Romagna per la gestione dei rifiuti. Tutto pronto infine per procedere domani mattina a Palazzo Begni alla firma dell'Accordo bilaterale - tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi e il Nunzio Apostolico Mons. Emil Paul Tscherrig – riguardante l'insegnamento alternativo della religione cattolica nelle scuole pubbliche.