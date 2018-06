Dim si prepara al sit-in in piazzetta Titano: focus su "caso titoli", Cassa e npl

La discussione politica sul “caso titoli” e sulla gestione di Cassa di Risparmio si sposta in piazza. Alle ore 18 Democrazia in movimento ha indetto un sit-in davanti alla sede di Carisp.



Focus sul bilancio in perdita della banca che, per DIM, è servito solo a giustificare le politiche di austerità. Poi le consulenze, l'asta pubblica di vendita dei crediti Delta e la gestione attuale dell'istituto.



Dopo la manifestazione, nella sala dell'ex tiro a volo di Murata una serata pubblica in cui si parlerà di patrimoniale, spending review e si tornerà su titoli e Carisp