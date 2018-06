Ps: Giovanna Cecchetti lascia il Gruppo consiliare socialista

Dopo Dalibor Riccardi uscito dal gruppo consiliare del Psd, perde un pezzo anche il Ps. Giovanna Cecchetti esce dal gruppo consiliare del Partito Socialista: decisione già formalizzata ai Capitani Reggenti. “Una scelta sofferta – dice – e maturata a lungo. Non mi riconoscevo più in questo partito, gestito ora in modo personalistico”. Come Dalibor Riccardi, fuoriuscito dal Psd, ora entrerà a far parte del Gruppo Misto.

Una scelta che di politico ha ben poco per Alessandro Mancini e Denise Bronzetti: entrambi restano saldamente nel Gruppo socialista per effetto della recente modifica all'articolo di legge sui gruppi consiliari, tenendo conto dei risultati del primo turno. “In realtà – affermano - notiamo solo un vecchio modo di concepire la politica”, “più consono a chi porta una lunga barba bianca che ad un giovane” – ironizzano, richiamando la parentela della Cecchetti con Paride Andreoli.

Di qui una riflessione sull'opportunità “di iniziare ad individuare sistemi che tutelino il voto dei cittadini”. “Non si può più accettare passivamente – spiegano - chi tradisce il proprio mandato elettorale senza motivazioni politiche, ancorché non condivisibili, ma solo perché in difesa di orticelli altrui ormai ingialliti ed aridi!”



Nel video l'intervista a Giovanna Cecchetti