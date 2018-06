CoE: Gilberto Felici eletto nuovo Giudice sammarinese presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Proseguono, a Strasburgo, i lavori dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Giornata importante, oggi, per il Titano.

E' Gilberto Felici il nuovo Giudice sammarinese presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ha ottenuto 117 preferenze su 139 schede valide; i voti necessari - per evitare una seconda votazione domani - erano 70. Felici succede a Kristina Pardalos, giunta ormai al termine del mandato. L'avvicendamento è previsto per settembre. Molto apprezzata, dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, la terna presentata dal Titano. L'elezione di Felici, come ricorda la capodelegazione, Vanessa D'Ambrosio, non è stato l'unico momento a vedere impegnata, oggi, la rappresentanza sammarinese.



Nel servizio l'intervista a Vanessa D'Ambrosio, Capodelegazione di San Marino presso APCE